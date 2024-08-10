С начала года в Петербурге на спецстоянку увезли более 20 машин таксистов-нелегалов

На этой неделе в районе аэропорта Пулково проверили свыше 30 авто.

В Петербурге комитет по транспорту продолжает работу по борьбе с таксистами-нелегалами. С начала 2025 года на специализированную стоянку увезли более 20 автомобилей, сообщили в ведомстве.

На этой неделе в районе аэропорта Пулково проверили свыше 30 машин, выявлено два нарушителя, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа без оформления разрешения.

Ранее мы рассказывали о том, что самозанятые просят не принимать законопроект о локализации машин такси.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга