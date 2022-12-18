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В Петербурге изготовили двухметровую матрешку
Сегодня, 15:57
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В Петербурге изготовили двухметровую матрешку

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На изготовление объекта ушло несколько килограммов цветной шерсти, его прорабатывали в течение месяца.

В Петербурге изготовили двухметровую матрешку в подарок для Всероссийского Деда Мороза, стало известно Piter.TV. 

В преддверии новогодних праздников Северная столица порадовала уникальным арт-проектом. Матрешку создала художница Валерия Лошак в технике войлоковаляния. 

На изготовление объекта ушло несколько килограммов цветной шерсти, его прорабатывали в течение месяца. Матрешка весит около 50 килограммов. 

Матрешка – это не просто символ России, это олицетворение тепла и уюта, которые мы стремимся подарить в эти зимние дни. Я надеюсь, что наш подарок принесет радость не только Деду Морозу, но и всем, кто увидит эту работу. 

Валерия Лошак, художница 

Арт-объект передадут представителям Деда Мороза в декабре. 

Фото: предоставлено авторами арт-объекта 

Теги: арт-объект, матрешка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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