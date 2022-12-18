В Петербурге изготовили двухметровую матрешку в подарок для Всероссийского Деда Мороза, стало известно Piter.TV.

В преддверии новогодних праздников Северная столица порадовала уникальным арт-проектом. Матрешку создала художница Валерия Лошак в технике войлоковаляния.

На изготовление объекта ушло несколько килограммов цветной шерсти, его прорабатывали в течение месяца. Матрешка весит около 50 килограммов.

Матрешка – это не просто символ России, это олицетворение тепла и уюта, которые мы стремимся подарить в эти зимние дни. Я надеюсь, что наш подарок принесет радость не только Деду Морозу, но и всем, кто увидит эту работу.

Валерия Лошак, художница