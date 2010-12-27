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В Петербурге появится 106 домов с "умным" отоплением
Сегодня, 17:09
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появится 106 домов с "умным" отоплением

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По словам экспертов, такие системы дороже в обслуживании.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что в Северной столице около 106 домов оснастят "умным" отоплением. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта.

Отмечается, что в текущем году на соответствующий тип отопления перешло 45 домов. По словам экспертов, у нововведения есть свои минусы. Как оказалось,  такие системы дороже в обслуживании. Поэтому окончательное решение о переходе на "умное" отопление за жильцами.

"По итогам работы тепловых пунктов, установленных в 2019 году, экономия по услуге "отопление" в ряде домов составляет за период с начала отопительного сезона до 15%",

 —отметили в Фонда капитального ремонта.

Напоним, что "умное" отопление помогает снизить плату за теплоснабжение.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы внесли 20-миллиардные взносы на капитальный ремонт.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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