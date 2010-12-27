Петербуржцы внесли 20-миллиардные взносы на капитальный ремонт

Такая сумма, приведенная Фондом капитального ремонта, накопилась за пять лет.

С ноября 2014 года и по 2 декабря текущего года петербуржцы внесли в Фонд капитального ремонта около 20,1 миллиарда рублей. Такие цифры привела пресс-служба Фонда. Более пяти миллиардов из этой суммы приходится на 2019 год. В целом, собираемость взносов по итогам прошлого года составила без четырех процентов 99%. Итоги текущего года оценят уже в 2020.

Взносы на капремонт петербургское правительство определило в промежутке от 4 до 5 рублей на квадратный метр в месяц, сумма зависит от типа многоквартирного дома. Это один из самых низких размеров взносов в стране: даже в Ленобласти размер такого взноса составляет 7,2 рублей. Фонд не занимается определением размера взносов и не увеличивает их.

Около 16 млрд из всех взносов Фонд выплатил подрядчикам за проведенные работы по капремонту и отдал на разработку проектной документации. Краткосрочный план на год включил в себя более 2600 объектов стоимостью 9 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что взносы за капитальный ремонт в Петербурге вырастут в два раза.

Фото: Piter.TV