Взносы за капитальный ремонт в Петербурге вырастут в два раза

Больше всего будут платить жильцы дореволюционных домов.

Жилищный комитет Петербурга опубликовал проект постановления о минимальном взносе на капитальный ремонт в 2020 году. Текст проекта был выложен на сайте Смольного вечером 8 ноября.

Цены на капремонт в среднем вырастут в два раза. С нового года жильцы дореволюционных домов, а также домов, возведенных после 1980-го, и имеющих наружные многослойные ограждающие конструкции, должны будут платить по 8,5 рублей за 1 кв.м. при отсутствии в доме лифта. Если такой имеется, то цена возрастет до 9 рублей за метр.

В кирпичных хрущевках цена будет составлять 8,12 и 8,62 рублей, а в панельных 8,3 и 8,8. В более поздних "панельках" 1970-1980 цена будет составлять 8,2 - 8,7. Меньше всего будут стоить кирпичные дома того же периода - всего 8 и 8,5 рублей за квадратный метр.

Для домов, возведенных с 1918-1930, 1945-1948 а также сталинских построек 1931-1956 взносы будут составлять 8,34 - 8,84 рубля.

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Фото: Piter.tv