Петербургский ЗакС предложил поддержать социальных предпринимателей

Помогающие уязвимым категориям граждан предприниматели получат льготы.

Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил законопроект, который предполагает поддержку социальных предприятий, если те помогают с устройством на работу социально уязвимым категориям граждан. Речь идет о пенсионерах и предпенсионерах, людях с ограниченными физическими возможностями и многодетных родителях. Об этом депутаты заявили на сегодняшнем заседании комитета.

Согласно документу, такие заботливые предприниматели могут рассчитывать на налоговые льготы или помощь при поиске деловых партнеров, ведь условия для получения этих льгот – не менее 50% сотрудников определенных категорий в организации и не менее 25% их доли в фонде оплаты труда.

Депутаты рекомендовали законопроект его к рассмотрению на пленарном заседании Законодательного собрания.

А Минстрой России предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Что об этом известно?

Фото: Piter.TV