Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Нововведение будет добавлено в программу капремонта.

Минстрой России предложил ремонтировать дома с высоким уровнем износа за счет граждан. Данное постановление будет касаться зданий, ветхость которых достигла 70% от их площади. Об этой инициативе рассказали "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Рассмотрение подобного предложения состоялось днем 6 ноября в рамках совета комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ. Проект рассмотрят 7 ноября на слушаниях в парламенте.

Для решения проблемы чиновники разработают специальную подстатью для закона о капитальном ремонте. В ведомстве надеются заранее предотвращать обветшание домов и создание аварийной обстановки. Оплату за восстановление проблемных объектов возложат на жильцов. Однако возможно, что правительство будет софинансировать работы из регионального и муниципального бюджета.

Напомним, что программа капитального ремонта запущена в стране с 2014 года.Сейчас в реестр включены работы по 734 тысячам зданий, в которых проживает 63% от населения России. В Счетной палате считают, что региональные власти не справляются с реализацией проекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минстрой проведет в Петербурге форум по цифровизации отрасли.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/МИНСТРОЙ РФ