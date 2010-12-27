Центр Петербурга зачистят от "наследия 90-х"

Активисты озвучили список зданий, которые необходимо снести.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что петербургские активисты составили список построек Северной столицы. которые необходимо снести. Сообщает Peterburg2.

Участники сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" считают, что здания 90-х и нулевых готов уродуют облик города на Неве.

Наследие 90-х и нулевых годов дает о себе знать. Настало время им пожертвовать. Время взяться за нож, избавиться от него! заявили они

В список попали магазины, которые располагаются на Старо-Невском проспекте, жилой комплекс "Эгоист", бизнес-центр на Суворовском проспекте, торгово-административный комплекс Regent Hall и отель "Парк Инн".

Активисты предалагают снести эти здания и создать на их месте парки и сквекры.

Напомним, что ранее глава фонда "Шуховская башня" Владимир Шухов предложил снести часть исторического центра Петербурга. По его мнению, в городе слишком много зданий, которыми невыгодно заниматься.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов внес поправку к бюджету на текущий год.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк