Беглов внес поправку к бюджету на текущий год

Идею поддержали на заседании в Смольном.

Губернатор Петербурга внес поправку в закон, корректирующий городской бюджет в этом году. Изменение обещает снижение дефицита на 2,2 млрд рублей засчет уменьшенной на 1,3 млрд доходной части и сократившейся на 3,5 млрд расходной части.

Поправку поддержал бюджетно-финансовый комитет петербургского ЗАКСа.

Вице-губернатор Евгений Елин уточнил, что сокращение расходов связано с экономией и переносом ввода ряда объектов на 2020 год. Как уже известно, перенос ввода коснулся школьных, дошкольных учреждений и нескольких объектов здравоохранения. Несколько других объектов успеют ввести до конца года, а некоторые приобрели дополнительно за счет бюджетных денег.

Кроме того, вырастет на 1,5 млрд рублей финансирование частного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе и на 400 млн поднимется выплата концессионеру ЗСД.

Ранее авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты.

Фото: Piter.tv