Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Специалисты назвали способы, которыми государство сможет помочь авиаперевозчикам.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила варианты по сдерживанию цен на билеты. В первую очередь компании просят снизить планку демпфера - механизма компенсаций. Это позволит сохранить деньги при резких скачках стоимости горючего - керосина. Снижение с 48,3 до 40 тысяч рублей даст компаниям получить из казны около 5 млрд рублей. В последующие годы - еще дополнительно по 8-9 миллиардов рублей.

Перевозчики просят единовременную помощь в виде 23 млрд рублей, которые покроют потери 2018 года. Предлагается увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. Благодаря этому перевозчики за каждую тонну керосина получат не по 3, а по 7 тысяч рублей.

Инициатива направлена в адрес вице-премьера России Максима Акимова и главы минтранспорта Евгения Дитриха.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулково.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Top ONE