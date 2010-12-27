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Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулково
Сегодня, 14:55
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IRINA_CHALKINA

Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулково

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В настоящий момент у федерального правительства запрошены разрешения на перелеты компаний-перевозчиков 33 стран.

Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулкрово. Сообщил  коммерческий директор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Евгений Ильин.

Напомним, что у федерального правительства запрошены разрешения на перелеты компаний-перевозчиков 33 стран.  Единственной неевропейской страной в перечне стал Израиль.  Однако, Ильин считает, что не все страны одобрит Минтрасн. 

Не буду выдвигать предположений, какие страны могут не попасть в окончательный список

отметил он 

В данный момент, в Пулково  ожидают получение финального перечня к 1 декабря 2019 года.

Если аэропорт получит статус открытого неба, то ожидается, что за несколько лет пассажиропоток увеличится на 25%. В 2018 году он принял 18,1 млн пассажиров. Способствовать увеличению иностранных туристов и перелетов через Петербург также будет электронная виза. Нововведение позволит иностранным авиаперевозчикам летать из Петербурга не только в свою страну. Перелетами уже заинтересовались такие компании, как Ryanair, EasyJet и Wizz Air.

Ранее мы сообщали о том, что "Победа" не планирует возобновлять международные рейсы из Петербурга.

Фото:pixabay

 

 

Теги: минтранс, новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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