"Победа" не планирует возобновлять международные рейсы из Петербурга 

Последний полет лоукостера за рубеж был совершен 30 марта.

В пятницу, 4 октября, стало известно, что российский лоукостер не намерен возобновлять международные рейсы из Пулково. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ООО "Воздушные ворота северной столицы" Евгения Ильина, полеты точно не возобновят в зимний период. Однако, он заверил, что "Победа" начнет летать заграницу "в ближайшее время".

Напомним, что международные рейсы прекратились летом текущего года. Последний полет лоукостера был совершен вчера, 30 марта. В авиакомпании объяснили прекращение международных рейсов тем, что длительные проверки рейсов в Пулково приводили к задержкам рейсов.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково рассказали о новых рейсах в зимнем расписании.

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