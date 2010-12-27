В Петербурге "перенесут" открытие 6 школ и 10 дошкольных учреждений 

Введут в эксплуатацию только пять детских садов.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что Смольный сорвет срок ввода в эксплуатацию 6 школ и 10 дошкольных учреждений. Сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Город "перенесет" открытие учреждений на 2020 год. Однако, до конца декабря этого года в Петербурге введут в эксплуатацию 9 школ. Кроме того, власти города намерены приобрести 4 образовательных учреждения за счет ассигнований из федерального бюджета.

Елин заявил, что Петербург также срывает сроки открытия двух ледовых катков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге особняк Челищева продадут "за рубль".

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