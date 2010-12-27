Минстрой проведет в Петербурге форум по цифровизации отрасли

В "Экспофоруме" соберутся эксперты по строительству со всего мира.

Министерство строительства России организует в Петербурге форум, посвященный цифровизации отрасли.Мероприятие пройдет 18 ноября на территории "Экспофорума". Основной темой для экспертов станет внедрение единой системы управления полным циклом объектов, а также использование современных технологий.

на данный момент в качестве участников и спикеров заявлены российские и международные эксперты, чиновники, архитекторы, проектировщики и строители. Пленарное заседание пройдет под руководством главы Минстроя Владимира Якушева. Ожидаются гости из Сингапура, Великобритании, Австралии, Франции и стран СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге запустили проект по повышению производительности труда.

Фото: Piter.tv

