В Петербурге запустили проект по повышению производительности труда

К участию в проекте присоединились 15 предприятий города.

В Петербурге запустили национальный проект по повышению производительности труда и поддержки занятости. Ведущее российское энергомашиностроительное предприятие "Невский завод" одно из первых испробовало на себе нововведение и поделилось результатами трехмесячной работы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В настоящий момент в работе предприятия есть 130 зон, требующих улучшений. Они связаны как с работой оборудования, так и с управленческим компонентом.

Известно, что к нацпроекту присоединились 15 предприятий Петербурга. Они также намерены повышать производительность труда.

В частности, "Завод Электропульт", занимающийся производством электротехнического оборудования, к 2022 году планирует нарастить производительность на 20 %. Руководство предприятия хочет внедрить инструменты бережливого производства, а также заняться повышением квалификации персонала.

Подробнее узнать об условиях участия можно на сайте производительность.рф или по телефону 417-54-00.

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