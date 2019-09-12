Министерство труда определило МРОТ на 2020 год

В четверг, 12 сентября, документ рассмотрят на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12 130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда. В четверг, 12 сентября, документ рассмотрят на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По законодательству, минимальная оплата труда должна быть равна прожиточному минимуму. А ПМ каждый год меняется, поэтому ежегодно нужно принимать закон, регулирующий МРОТ. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

Во втором квартале 2019 года ПМ составил 12130 рублей, поэтому МРОТ в 2020 году должен быть такой же.

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Видео: YouTube/ Amazing Technology