В РТК опровергли информацию об освобождении малоимущих от НДФЛ

Ранее СМИ писали о том, что россиян с низкими зарплатами освободят от подоходного налога.

В российской трехсторонней комиссии (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений опровергли информацию об освобождении малоимущих россиян от подоходного налога. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее СМИ писали о том, что граждан с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ. Речь шла о людях, которые получают меньше 13 тысяч рублей в месяц. После вычета налога их доход оказывается ниже прожиточного минимума. Согласно трудовому законодательству, работодатель не может платить подчиненному меньше МРОТ.

В РТК заявили, что в плане на ближайшее полугодие обсуждение этого вопроса не значится.

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