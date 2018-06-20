Стало известно, почему так много россиян не работает по профессии

Опрос показал, что 47 % респондентов не работают по специальности после колледжа или вуза.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали долю россиян, которые не работают по профессии. Об этом пишет ТАСС.

Результаты исследования показали, что почти 47 % респондентов не работают по специальности, которую получили в колледже или университете. Одной из самых распространенных причин является отсутствие вакантных мест или невозможность устроиться. Так ответили 30 % опрошенных. Кроме того, 24 % россиян считают, что зарплаты в другой сфере деятельности выше, а 20 % признались, что они "нашли себя" в другой области.

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