Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе

На первом месте расположилась необоснованная критика от начальства и коллег.

Россияне рассказали, что больше всего раздражает их на работе. Опрос был проведен специалистами сервиса Rabota.ru. Данные публикуют РИА Новости.

Больше всего опрошенных (44 %) раздражены необоснованной критикой от начальства и коллег. На втором месте разместилась внезапная дополнительная нагрузка. Она портит настроение 27 % респондентов. Почти столько же (26 %) страдают от собственных ошибок и недочетов.

Кроме того, четверть россиян (25 %) возмущает низкий уровень культуры и отсутствие воспитания у коллег. Пятую строчку антирейтинга (22 %) заняла неприятная атмосфера среди коллектива.

Меньше всего жителей России задевает успех сослуживцев (1 %), их внешний вид и парфюм (2 %). Также опрошенных не беспокоят совещания (5 %) и денежные сборы на подарки и ремонт (6 %).

Ранее мы писали, что петербург попал в список самых веселых городов России.

Фото: pixabay.com