Петербург попал в список самых веселых городов России

Первое место досталось солнечному Сочи.

Аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru провели опрос среди россиян и узнали, какой город они считают самым веселым. На первом месте оказался солнечный Сочи. За него проголосовали 35 % респондентов.

Второе и третье место досталось Ялте и Екатеринбургу. Так ответили 21 % и 12 % опрошенных соответственно. В пятерке лидеров оказались две столицы России — Москва (9 %) и Петербург (6 %). Правда, пятое место город на Неве поделил с Севастополем и Нижним Новгородом, которые также получили по 6 % голосов.

По мнению россиян, в этих городах нашей страны живут самые веселые люди.

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Фото: pixabay.com