Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира

Согласно статистике Зимней Дворец за год посетило 4,2 миллиона человек.

Жернал "The Art Newspaper" опубликовал список 100 самых популярных музеев в мире, в который попали пять российских достопримечательностей.

На девятом месте, выше всех отечественных музеев, оказался петербургский Эрмитаж. Согласно статистике Зимней Дворец за год посетило 4,2 миллиона человек. Также в Топ попали Музеи Московского Кремля, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей современного искусства " Гараж".

Возглавил рейтинг парижский Лувр, где в 2018 году побывало более десяти миллионов человек. Причем высокую популярность ему обеспечили съемки клипа с участием Бейонсе и Джей-Зи. Второе место досталось Национальному музею Китая в Пекине, а третье – нью-йоркскому Метрополитен-музей.

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Видео: Piter.tv