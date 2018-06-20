  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЗакСе разработают льготы для кафе, раздающих еду нуждающимся
Сегодня, 13:30
148
lesjasap

В ЗакСе разработают льготы для кафе, раздающих еду нуждающимся

0 0

Сейчас безопасность фудшеринга оценивает специалист по санитарному контролю.

Петербургские парламентарии рассматривают законопроект, позволяющий ввести налоговые льготы для заведений общепита, которые раздают еду бездомным. Предварительно депутаты попросили главного санитарного врача Северной столицы Наталью Башкетову оценить данное направление фудшеринга с точки зрения эпидемиологического надзора.

Если инициатива будет одобрена и принята, то сотрудники ресторанов, продуктовых магазинов и кафе смогут в конце рабочей смены раздавать неиспользованную еду нуждающимся. Собирать продукты будут волонтеры, которые проследят за сроками годности, а после передадут ее бездомным.

Сейчас в ЗакСе разрабатывают нормативные документы, которые предусматривают льготы для организаций-участников благотворительного проекта. Автором инициативы выступает денис Четырбок.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат Резник обвинил режиссера Фурманова в "хлестаковщине".

Фото:Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: закс, налоговые льготы, наталья башкетова, фудшеринг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий