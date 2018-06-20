В ЗакСе разработают льготы для кафе, раздающих еду нуждающимся

Петербургские парламентарии рассматривают законопроект, позволяющий ввести налоговые льготы для заведений общепита, которые раздают еду бездомным. Предварительно депутаты попросили главного санитарного врача Северной столицы Наталью Башкетову оценить данное направление фудшеринга с точки зрения эпидемиологического надзора.
Если инициатива будет одобрена и принята, то сотрудники ресторанов, продуктовых магазинов и кафе смогут в конце рабочей смены раздавать неиспользованную еду нуждающимся. Собирать продукты будут волонтеры, которые проследят за сроками годности, а после передадут ее бездомным.
Сейчас в ЗакСе разрабатывают нормативные документы, которые предусматривают льготы для организаций-участников благотворительного проекта. Автором инициативы выступает денис Четырбок.
Ранее Piter.tv писал о том, что депутат Резник обвинил режиссера Фурманова в "хлестаковщине".
Фото:Piter.tv
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