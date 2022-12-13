Минпромторг в апреле подготовит список высокотехнологичного оборудования для льгот

Денис Мантуров рассказал о налоговых послаблениях для компаний.

Российское министерство по промышленному развитию и торговле до середины апреля текущего года завершит разработку механизма налоговых льгот на покупку компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования. Также чиновники подготовят перечень такого оборудования. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава профильного ведомства Денис Мантуров. Он выступил с докладом на заседании Государственного совета, посвященного вопросам развития промышленности. В мероприятии также принял участие президент РФ Владимир Путин. Лидер страны дал поручение расширить налоговые льготы для закупок предприятиями высокотехнологического оборудования.

Речь идет про высокотехнологичное оборудование. И здесь очень своевременным стало решение по налоговой льготе на его приобретение. По сути, это и есть средства производства. До середины месяца завершим разработку механизма. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В ходе своего рабочего доклада Денис Мантуров также подчеркнул чиновникам важность восстановления государственного надзора за соблюдением технических регламентов промышленной продукции. Это необходдимо осуществить в целях дополнительной защиты внутреннего рынка от контрафактных товаров. Минпромторг призывает реализовать риск-ориентированный подход.

Кредитный портфель кластерной инвестплатформы составил 900 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России