Кредитный портфель кластерной инвестплатформы составил 900 млрд руб.

Денис Мантуров рассказал о работе по обеспечению гарантированного спроса на продукцию отечественных предприятий.

Совокупный кредитный портфель кластерной инвестиционной платформы на текущий момент оценивается российскими экспертами примерно в 900 млрд рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Государственного совета по развитию промышленности сделал министр по торговле и промышленности Денис Мантуров. Он выступил с докладом перед коллегами и президентом Владимиром Путиным. Чиновник заметил, что первый льготный кредит по федеральной программе планируется выдать в апреле текущего года.

Не менее важно обеспечить предприятиям гарантированный спрос на разрабатываемую продукцию. В этой части нам обязательно нужно масштабировать национальный режим на 223-й федеральный закон. Но делать это нужно будет поэтапно, с учетом темпов освоения и наращивания выпуска. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров заметил на мероприятии, что для значимых капиталоемких российских проектов властям важно смягчить банковские нормативы. Это решение будет достгнуто за счет утверждения таксономии проектов. Минпромторг выразил благодарность сотрудникам Центробанка и Минэкономразвития за поддержку в работе по этому вопросу.

Бывший завод Toyota в Петербурге стал собственностью ФГУП "НАМИ".

Фото и видео: Правительство России