Бывший завод Toyota в Петербурге стал собственностью ФГУП "НАМИ"

Минпромторг прорабатывает возможности для скорейшего восстановления производства на предприятии.

Бывший завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге перешёл в собственность подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ вместе с земельным участком и оборудованием.

Таким образом, площадка фактически стала государственной. Сейчас Минпромторг занимается проработкой возможностей для скорейшего восстановления производства на предприятии.

Напомним, что в сентябре прошлого года Toyota заявила о прекращении выпуска своей продукции в России. Долгое время предприятия находилось в состоянии простоя из-за невозможности наладить поставки комплектующих. В середине марта 2023 года было завершено увольнение сотрудников предприятия, после чего глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что завод передать в собственность ФГУП "НАМИ".

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada в Петербурге во II квартале 2023 года.

Фото: Правительство Петербурга