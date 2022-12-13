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Мантуров: завод Toyota в Петербурге могут передать ФГУП "НАМИ"
Сегодня, 15:54
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Мантуров: завод Toyota в Петербурге могут передать ФГУП "НАМИ"

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По словам руководителя Минпромторга, такая возможность прорабатывается.

Завод Toyota в Петербурге могут передать в собственность ФГУП "НАМИ". Об этом заявил вице-премьер РФ глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе съезда РСПП.

По словам руководителя, передача российских активов японской компании в пользу НАМИ сейчас прорабатывается в ведомстве.

Напомним, что производство на заводе в Северной столице приостановили 4 марта 2022 года. Закрыть предприятие решили в сентябре по причине недостатка поставок необходимых комплектующих.

Ранее мы сообщили о том, что к январю в Петербурге выросло число автодилеров китайских брендов.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: санкт-петербург, фгуп нами
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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