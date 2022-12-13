К январю в Петербурге выросло число автодилеров китайских брендов

За 2022 год число городских компаний, заключивших соглашение с производителей из Поднебесной, выросло на 71%.

По итогам прошлого года число компаний из Северной столицы, подписавших контракты на официальное представительство с автобрендами из Китая, возросло на 71%. Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на автостат, в январе 2022 года в городе насчитывалось 45 таких соглашений: сейчас их число достигло 77-ми.

Тренд на китайских производителей в автопроме отмечается как во всём Северо–Западном округе, так и в целом по стране. Сейчас на рынке страны присутствует 1053 представителя КНР против 723-ёх в 2022 году.

Представители Поднебесной успешно сохранили поставки в РФ и продолжили наращивать своё присутствие в стране. Доля продаж китайских иномарок за год возросла на 30%, отмечают эксперты.

Ранее мы сообщили о том, что в декабре продажи новых автомобилей снизились на 36% в Петербурге.

Фото: Piter.TV