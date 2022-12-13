В декабре продажи новых автомобилей снизились на 36% в Петербурге

Аналитики считают, что это произошло из-за завершения госпрограмм, которые были направлены на поддержку автомобильного рынка.

По итогам декабря прошлого года продажи новых автомобилей снизились на 36%. Об этом сообщают аналитики группы компаний "Прагматика" и Ассоциации "Автомобильные дилеры России".

Аналитики считают, что это произошло из-за завершения госпрограмм, которые были направлены на поддержку автомобильного рынка. По словам директора по развитию ГК "Прагматика" Александра Шапринского, в дальнейшем было анонсировано продление госпрограмм в 2023 году, что стало причиной формирования отложенного спроса и сокращения трафика в дилерских центрах.

На отечественный автопром приходится 12% в общем объёме, на китайский — 4-8%. Так, основными драйверами стали LADA и китайские автомобили: Chery, Haval, Exeed, Geely. Падение доли в общем объёме зафиксировали у Renault (на 10%), а также у Hyundai, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda и коммерческих автомобилей Ford (в пределах 2-4%).

Напомним, что минпромторг поделился ближайшими планами на электрокар E-Neva из Петербурга. По словам Мантурова, в ближайшее время хотят найти партнеров и до конца просчитать экономический эффект. У него (проекта) есть перспективы, добавил Мантуров. Завод в Петербурге будет производить батареи для электрокаров "E-Neva". Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа.

Ранее продажи кроссовера "Москвич 3" запустят в конце января в Петербурге. Горожане смогут приобрести бензиновые кроссоверы "Москвич 3" или электрокары "Москвич 3е".

Фото: piter.tv

