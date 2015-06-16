Завод в Петербурге будет производить батареи для электрокаров "E-Neva"

Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа.

Обуховский завод будет производить тяговые литий-ионные батареи для беспилотных модульных электрических платформ "E-Neva". Завод подписал соглашение о разработке и производстве платформ с АО "Аккумуляторная компания "Ригель" на XI Петербургском международном газовом форуме. Об этом 15 сентября рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа. В системе есть функция автопилота, которая распознает препятствия и двигается через дистанционное управление. Систему можно использовать как завершенный продукт, так и в качестве основы для производства транспортных средств.

Напомним, что петербургский концерн "Алмаз – Антей" выпустит электромобиль E-Neva. Как заявили производители, инженеры создадут кроссовер с двумя электромоторами и пружинной подвеской. Автомобиль будет обладать мощностью 435 л.с. На одной зарядке электрокар может преодолеть 463 км. Разрабатываемая платформа представляет собой электрическую систему или гибридную газоэлектрическую систему.

Ранее в Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили. За год количество электромобилей в городе выросло на 159 единиц.

Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга