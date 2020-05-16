Петербургский концерн "Алмаз – Антей" выпустит электромобиль E-Neva

На одной зарядке электрокар может преодолеть 463 км.

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выпустит собственный электромобиль E-Neva. Его готовит АО "Обуховский завод", который входит в предприятие. Об этом сообщили в tg-канале "Хайлайт".

Как заявили производители, инженеры создадут кроссовер с двумя электромоторами и пружинной подвеской. Автомобиль будет обладать мощностью 435 л.с.

На одной зарядке электрокар может преодолеть 463 км. Разрабатываемая платформа представляет собой электрическую систему или гибридную газоэлектрическую систему.

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько в Петербурге поймали нелегальных маршруток, которые заменили на автобусы.

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