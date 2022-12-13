Минпромторг поделился ближайшими планами на электрокар E-Neva из Петербурга

По словам Мантурова, в ближайшее время хотят найти партнеров и до конца просчитать экономический эффект.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшие несколько месяцев необходимо найти индустриальных партнёров для реализации проекта электрического кроссовера E-Neva. Об этом 18 января пишет ТАСС.

По словам Мантурова, в ближайшее время хотят найти партнеров и до конца просчитать экономический эффект. У него (проекта) есть перспективы, добавил Мантуров.

Напомним, что завод в Петербурге будет производить батареи для электрокаров "E-Neva". Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа.

Ранее Путин осмотрел прототип российского электрокара E-NEVAна Обуховском заводе. Президент РФ призвал и дальше развивать отечественный автопром.

Фото: Telegram / RIA_Kremlinpool