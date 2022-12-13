Путин осмотрел прототип российского электрокара E-NEVAна Обуховском заводе

Президент РФ призвал и дальше развивать отечественный автопром.

В среду, 18 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в испытательный корпус Обуховского завода для осмотра проектов концерна "Алмаз-Антей". В частности, главе государства продемонстрировали экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA.

Отметим, что завод является ведущим предприятием отечественного военно-промышленного комплекса.

Также Путину продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, на базе которой могут создаваться автомобили в различными типами кузовов, размерностью и грузоподъемностью.

При осмотре электрокара E-NEVA Путин открыл переднюю и заднюю двери авто и осмотрел салон.

Ранее Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР.

Видео: Telegram / РИА Новости