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Путин осмотрел прототип российского электрокара E-NEVAна Обуховском заводе

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Президент РФ призвал и дальше развивать отечественный автопром.

В среду, 18 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в испытательный корпус Обуховского завода для осмотра проектов концерна "Алмаз-Антей". В частности, главе государства продемонстрировали экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA.

Отметим, что завод является ведущим предприятием отечественного военно-промышленного комплекса.

Также Путину продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, на базе которой могут создаваться автомобили в различными типами кузовов, размерностью и грузоподъемностью. 

При осмотре электрокара E-NEVA Путин открыл переднюю и заднюю двери авто и осмотрел салон. 

Ранее Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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