Увольнение сотрудников завода Toyota в Петербурге обошлось без нарушений

На данный момент в состоянии простоя находятся 3 тыс. человек против 17 тыс. в начале ухода зарубежных инвесторов.

Во время увольнения сотрудников завода Toyota в Северной столице не было зафиксировано никаких нарушений. Об этом рассказал председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко на пресс-конференции ТАСС.

Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями. Кроме того, если люди хотели найти работу, то достаточно быстро ее находили. Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости Петербурга

Ак добавил руководитель, пик простоя после ухода иностранных инвесторов составил 17 тысяч человек. Сейчас число таких сотрудников удалось уменьшить до 3 тыс., обеспечив их достойным финансовым пакетом.

Напомним, что процесс увольнения сотрудников Toyota был окончен в январе 2023 года.

Фото: Piter.TV