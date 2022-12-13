Увольнение сотрудников завода Toyota в Петербурге обошлось без нарушений

Во время увольнения сотрудников завода Toyota в Северной столице не было зафиксировано никаких нарушений. Об этом рассказал председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко на пресс-конференции ТАСС.
Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями. Кроме того, если люди хотели найти работу, то достаточно быстро ее находили.
Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости Петербурга
Ак добавил руководитель, пик простоя после ухода иностранных инвесторов составил 17 тысяч человек. Сейчас число таких сотрудников удалось уменьшить до 3 тыс., обеспечив их достойным финансовым пакетом.
Напомним, что процесс увольнения сотрудников Toyota был окончен в январе 2023 года.
Фото: Piter.TV
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