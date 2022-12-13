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Увольнение сотрудников завода Toyota в Петербурге обошлось без нарушений
Сегодня, 9:30
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Увольнение сотрудников завода Toyota в Петербурге обошлось без нарушений

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На данный момент в состоянии простоя находятся 3 тыс. человек против 17 тыс. в начале ухода зарубежных инвесторов.

Во время увольнения сотрудников завода Toyota в Северной столице не было зафиксировано никаких нарушений. Об этом рассказал председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко на пресс-конференции ТАСС.

Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями. Кроме того, если люди хотели найти работу, то достаточно быстро ее находили.

Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости Петербурга

Ак добавил руководитель, пик простоя после ухода иностранных инвесторов составил 17 тысяч человек. Сейчас число таких сотрудников удалось уменьшить до 3 тыс., обеспечив их достойным финансовым пакетом.

Напомним, что процесс увольнения сотрудников Toyota был окончен в январе 2023 года.

Фото: Piter.TV

Теги: завод toyota спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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