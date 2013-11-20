Toyota уволит всех сотрудников завода в Петербурге до конца года

В середине ноября в простое были 1 937 специалистов, а по состоянию на 7 декабря уволены 1800 человек.

В Петербурге большинство сотрудников завода Toyota уже уволили по соглашению сторон. Об этом в среду, 7 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Процесс планируют завершить до конца 2022 года. На сегодняшний день в штате числятся 137 сотрудников. В середине ноября в простое были 1 937 специалистов, а по состоянию на 7 декабря уволены 1800 человек.

С 14 ноября сотрудники петербургского завода начали покидать предприятие. Компания предложила каждому выплату от 12 средних зарплат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсацию расходов на обучение, переобучение и повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей.

Напомним, что с Hyundai потребовали взыскать 350 млн рублей за строительство завода в Петербурге. Завод бренда в Северной столице открылся в сентябре 2021 года. Он предназначался для производства двигателей для автомобилей Hyundai. Уже весной 2022 года производство встало в связи с логистическими проблемами и недостатком комплектующих.

Как выяснилось, автоконцерн расплатился ещё не со всеми участниками проекта. Долг перед строительно-монтажным управлением № 2 треста 16 составляет 185,5 млн рублей, а перед ООО "Стройтехимпорт" – 156,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv