С Hyundai потребовали взыскать 350 млн рублей за строительство завода в Петербурге

Производство встало меньше чем через год существования из-за недостатка комплектующих.

Компании, отвечавшие за строительство автомобильного завода Hyundai в Петербурге, требуют взыскать с заказчика 350 млн рублей. Как пишет издание "Деловой Петербург", компания по-прежнему не расплатилась за воплощение проекта в полном объёме.

Завод бренда в Северной столице открылся в сентябре 2021 года. Он предназначался для производства двигателей для автомобилей Hyundai. Уже весной 2022 года производство встало в связи с логистическими проблемами и недостатком комплектующих.

Как выяснилось, автоконцерн расплатился ещё не со всеми участниками проекта. Долг перед строительно-монтажным управлением № 2 треста 16 составляет 185,5 млн рублей, а перед ООО "Стройтехимпорт" – 156,6 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завод Toyota законсервируют.

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