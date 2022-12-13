"АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada в Петербурге во II квартале 2023 года

Концерн запланировал выпуск более 400 тыс. моделей в сегментах C и D.

Руководство "АвтоВАЗа" намерена запустить производство автомобилей Lada на базе бывшего завода Nissan в Петербурге во II квартале 2023 года. Информация об этом опубликована в пресс-релизе на сайте автоконцерна.

В общей сложности запланирован выпуск более 400 тыс. моделей в сегментах C и D. После прошлогоднего спада компания планирует нарастить своё производство, а также повысить уровень его локализации.

Напомним, что "АвтоВАЗ" выкупил петербургский завод Nissan в феврале за символическую цену (1 евро).

Ранее мы сообщили о том, что гендиректором производственной площадки LADA в Петербурге стал Иван Миронов.

Фото: Piter.TV