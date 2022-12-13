Гендиректором производственной площадки LADA в Петербурге стал Иван Миронов

В послужном списке руководителя числятся Министерство транспорта, ПАО "Группа ЛСР" и правительство Петербурга.

Генеральным директором производственной площадки автомобилей LADA (бывшего завода Nissan), принадлежащей АО "АвтоВАЗ" в Северной столице назначен Иван Миронов. Об этом сообщила "Фонтанка".

В период с 2011 по 2018 год новоиспечённый руководитель работал в Минтрансе. Там он получил помощника главы ведомства. Затем Миронов стал гендиректором ПАО "Группа ЛСР", а позже начал работу в петербургском правительстве, возглавив аппарат вице-губернатора. Его непосредственным стал Максим Соколов, который с недавнего времени руководит "АвтоВАЗом". Напомним, что "АвтоВАЗ" приобрёл 99% в уставном капитале "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в феврале 2023 года. Ви скором времени предприятие будет переименовано планируют назвать "LADA — Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что АвтоВАЗ отреагировал на информацию о смене режима простоя на заводе Nissan.

Фото: АвтоВАЗ