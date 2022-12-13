"АвтоВАЗ" завершил сделку по покупке завода в Петербурге

Отечественный автопроизводитель приобрёл 99% компании "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" за 1 евро.

Во вторник, 7 февраля, АО "АвтоВАЗ" завершило сделку по покупке 99% доли в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС". Документация о продаже была подписана сегодня президентом компании Максимом Соколовым и гендиректором ФГУП НАМИ Федором Назаровым. Об этом сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Стоимость доли "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" составила 1 евро. Производитель рассчитался за покупку в рублях по актуальному на сегодняшний момент курсу.

Nissan при этом сохранил возможность выкупить свои активы обратно в течение 6-ти лет, но только после одобрения сделки правительством РФ.

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" намерен выпускать до 70 тыс. автомобилей Lada в год.

Фото: "АвтоВАЗ"