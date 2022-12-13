"АвтоВАЗ" намерен выпускать до 70 тыс. автомобилей Lada в год

Объем производства в текущем году может достигнуть 10 тыс. автомобилей.

За период 2025-2027 г.г. производство автомобилей Lada на площадке бывшего завода Nissan в Петербурге может достигнуть 50-70 тыс. штук ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

В компании уточнили, что прогноз может сбыться при установлении позитивного тренда на рынке. "АвтоВАЗ" запустит производство автомобилей на своей новой площадке во II полугодии 2023 года. Объем выпуска в текущем году может достигнуть 10 тыс. штук.

Напомним, что на заводе также будут выпускаться седаны и кроссоверы C и D класса. Также в планах производство электромобилей.

Ранее мы сообщили о том, что китайский бренд BAW выйдет на петербургский рынок.

Фото: Piter.TV