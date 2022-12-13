"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электроавтомобиля на заводе в Петербурге

Однако в декабре президент компании отметил, что электрокары не получат широкого распространения в РФ в ближайшие несколько лет.

Руководство "АвтоВАЗ" рассматривает возможност запуска производства электромобилей на базе бывшего завода Nissan в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу российского автоконерна.

В пресс-службе подчеркнули, что компания рассматривает дополнительные партнёрские проекты, которые можно воплотить на площадке. Производство электромобиля является одним из возможных вариантов.

Напомним, что в декабре президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что электрокары не получат широкого распространения в РФ в ближайшие несколько лет. При этом, основной упор на традиционные источники энергии в автопроме не помешает постепенному развитию рынка электромобилей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге построят завод с продукцией ОПК за 1,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Смольного