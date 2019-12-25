В Петербурге построят завод с продукцией ОПК за 1,4 млрд рублей

Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей.

В четверг, 29 декабря, госстройнадзор Петербурга разрешил построить производственный корпус в особой экономической зоне "Санкт-Петербург". Площадь предприятия составит порядка 3 гектаров Об этом пишет "Петербургский дневник".

Площадь капитального строительства составит порядка 22 тыс. квадратных метров. Разрешение действует до конца 2027 года. Объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей.

На заводе будут выпускать комплекты оборудования автоматического горизонтирования, электрогидравлической системы пространственной ориентации рабочей платформы исполняющих устройств, а также пружинного кабельного барабана с токосъемником по заказу Рособоронэкспорта и Минобороны.

Фото: Piter.tv

