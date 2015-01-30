В 2023 году 10 тыс. автомобилей LADA выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге

По словам Соколова, это будут автомобили "не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D".

На бывшем заводе Nissan "АвтоВАЗ" планирует выпускать автомобили LADA дороже основной линейки. На старте будут производить три модели. Об этом 27 декабря сообщил президент компании Максим Соколов, пишут РИА "Новости".

По словам Соколова, это будут автомобили "не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D". В новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству.

Напомним, что 19 декабря начали сокращать сотрудников завода корейского концерна Hyundai в Петербурге. Об этом объявило руководство компании. В пресс-службе заявили, что из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Известно, что сокращения будут проходить с 23 января по 17 февраля. Компания обещает выполнить все соцобязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон.

"АвтоВАЗ" запустит производство своих автомобилей на базе бывшего завода ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" ко II полугодию 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее австралийский производитель упаковки Amcor продал петербургский завод. Речь идёт о заводе по производству гибкой и картонной упаковки в Петербурге, а также двух заводах в Великом Новгороде.

Фото: Piter.tv

