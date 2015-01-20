Австралийский производитель упаковки Amcor продал петербургский завод

Речь идёт о заводе по производству гибкой и картонной упаковки в Петербурге, а также двух заводах в Великом Новгороде.

Стало известно, что австралийский производитель упаковки Amcor продал три российских завода. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали в пресс-службе компании.

Речь идёт о заводе по производству гибкой и картонной упаковки в Петербурге, а также двух заводах в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников предприятий — около 900 человек. Сумма сделки составила 370 млн долларов.

Покупателем активов выступила HS Investments, 90% которой принадлежат бывшему владельцу "Челябинского трубопрокатного завода" Андрею Комарову.

Напомним, что на заводе Nissan в Петербурге будут выпускать машины Lada. По словам губернатора, коллектив предприятия будет сохранен. Соколов рассказал, что партнёром станет китайская компания, однако, какая именно, "АвтоВАЗ" не сообщает до завершения переговоров. Максим Соколов не исключил, что это будет не одна компания.

С 19 декабря начали сокращать сотрудников завода корейского концерна Hyundai в Петербурге. Об этом объявило руководство компании. В пресс-службе заявили, что из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Известно, что сокращения будут проходить с 23 января по 17 февраля. Компания обещает выполнить все соцобязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон.

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