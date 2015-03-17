Петербургские заводы рискуют потерять 1,1 млрд рублей из-за решения Минпромторга

К министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову поступило обращение от представителей компаний "НПО "ГЦКБ Речфлота"", "КМЗ" и "Прохим". Руководители предприятий попросили отменить требование Минпромторга о возврате государственных субсидий, выделенных на проекты в сфере судового оборудования.
По данным "Делового Петербурга", спорная сумма превышает 1,1 млрд руб. Средства составляли 15–19% выручки компаний за последние 3 года. В письме отмечается, что изъятие субсидий ухудшит финансовое положение предприятий и может поставить под угрозу исполнение договорных обязательств.
Минпромторг потребовал вернуть деньги из-за затянувшихся сроков реализации проектов. В свою очередь, представители компаний утверждают, что задержки возникли по причинам, не зависящим от них, включая санкционные ограничения и перебои с поставками комплектующих.
Авторы обращения также заявили, что министерская проверка, на основании которой было принято решение о возврате средств, проведена с нарушениями. По их словам, отсутствовали официальные приказы о назначении проверки и акты с ее результатами.
