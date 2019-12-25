Депутат Нилов призвал дать льготу по утильсбору для машин, застрявших на границе

В Минпромторг направлено письмо с сообщением по проблеме с очередями на госгранице с КНР.

Председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать льготу гражданам по уплате повышенного утильсбора. Речь идет о тех, кто уже купил, но не успеет получить машины из-за рубежа до первого ноября из-за задержек на государственной границе. Соответствующее письмо парламентарий из нижней палаты направил главе российского министерства по промышленности и торговли Антону Алиханову. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Законодатель обратил внимание федерального правительства на то, что население обращется в данными о том, что в условиях длительных праздников в Китае уже приобретенные там транспортные средства задерживаются в длительных очередях. Автомобили могут прибыть в нашу страну после первого ноября, поэтому их владельцам придется оплатить утилизационный сбор в повышенном размере.

Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства, но оказались заложниками длительных транспортировок и таможенных процедурю текст обращения

Ярослав Нилов предложил дать таким автовладельцам "возможность адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь".

Напомним, что утилизационный сбор - введенный в 2012 году государственный платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в России и каждый ввезенный в страну автомобиль.

Фото: Piter.tv