В ГД рассказали о правильной утилизации старых автомобильных шин

Использование мусорного бака для утилизации старых автомобильных шин является незаконным, так как эти объекты должны быть переданы лицензированным организациям для утилизации или переработки. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты рассказал, что автомобильные шины не являются бытовым мусором с точки зрения российского законодательства. Он добавил, что отработанные покрышки относятся к отходам III или IV класса опасности.

Они не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), а значит, региональный оператор по вывозу мусора не имеет права их вывозить, и ваша управляющая компания не обязана их убирать. Даже если вы просто оставите шины рядом с баком, это будет расценено как несанкционированное размещение отходов. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Согласно требованиям властей, автомобилисты должны передавать отходы IV класса опасности, к которым относятся шины, только лицензированным организациям, занимающимся их переработкой или утилизацией. Часто по стране шиномонтажные мастерские и автосервисы из крупных сетей при смене резины предлагают клиентам услугу "утилизация". Часто сервис уже включен в стоимость услуги по сезонной смене колес. законодатель добавил, что в ряде городов существуют компании, которые принимают резину на переработку в крошку для покрытий детских площадок или резиновой плитки.

