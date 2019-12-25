В Госдуме предложили создать реестр для учета советского стажа

Сергей Гаврилов рассказал о проблеме сотрудников, которые не могут получить сведения из архивов ликвидированных предприятий.

В Государственной думе России предложили создать реестр для учета советского стажа работников. Единый архивный реестр, в котором данные заводов будут доступны для проверки, поможет учитывать для начисления пенсий стаж людей, работавших в советское время, в частности, на заводах по табельным номерам. Такое заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов от фракции КПРФ. Парламентарий из нижней палаты заметил, что те граждане, которые в своей юности шли работать на фабрики после армии, по призыву комсомольских организаций или по распределению, теперь же обнаруживают, что их первые месяцы или даже годы трудовой деятельности выпадают из страхового стажа. Причиной такой проблемы являются ведомости. В этих документах указаны только табельные номера, а не фамилии сотрудников.

В Пенсионном фонде им заявили: нет доказательств, что этот номер принадлежал именно вам. Но разве тогда кто то мог предположить, что через полвека форма документа станет препятствием для получения честно заработанной пенсии? Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Сергей Гаврилов добавил, что сейчас в России архивные особенности учета превращаются в формальный барьер для граждан. Иногда к трудовой книжке, которая должна являться основным подтверждением работы, приходится доносить дополнительные документы. В результате приходится искать личные карточки Т 2, приказы о приеме и увольнении, штатные расписания и прочие документы, которые могли давно потеряться. В том случае, если архив предприятия ликвидирован, то человеку предлагают получать свидетельские показания. В Госдуме уверены, что важно продумать новый механизм информационного обмена через местные администрации, профсоюзы и архивные службы для подтверждения стража сотрудника. Сергей Гаврилов заметил, что такой процесс должен происходить в автоматическом режиме.

Речь идет не только о юридических формальностях, но и о моральной стороне вопроса. Миллионы людей в молодости отдавали силы заводам и фабрикам, а теперь слышат: ваш труд будто не существовал. Исправить это - значит вернуть уважение к труду... Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

