В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире

Действующие нормы в России допускают содержание в жилых помещениях неограниченного количества домашних животных.

Представитель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым вводится ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Текст соответствующего документа пресс-служба политика распространила по СМИ. Известно, что правки предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Речь идет о том, что на каждые 18 квадратных метров помещения допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Однако временное превышение государственных норм будет возможно при рождении животными потомства до достижения детенышами возраста в шесть месяцев. По словам парламентария, ограничения не будут действовать на собак-проводников.

На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий. пояснительная записка

Фото: Piter.tv