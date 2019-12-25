В Ленобласти объявили опасность БПЛА
Сегодня, 10:53
Возможны перебои в работе интернета.

В небе над Ленинградской областью объявлен режим беспилотной опасности. О возможной атаке БПЛА в своем канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. 

Глава области отметил, что возможны перебои в работе мобильного интернета. При нахождении обломков летательных аппаратов жителям советуют звонить по номеру 112. Трогать осколки и подозрительные предметы руками может быть опасно для жизни и здоровья. Кроме того, не рекомендуется снимать на фото или видео работу ПВО. 

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Ранее сообщалось, что в Альметьевске, Лениногорске и Бугульме объявляли угрозу беспилотников. Наблюдались временные приостановки работы аэропортов. 

Фото: Макс / Александр Дрозденко

