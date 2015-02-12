В России предложили называть новые улицы "Улицами защитников Родины"

Юрий Григорьев напомнил о том, как власти обычно поступают с именами тех, кто оказал значимое влияние на развитие страны.

Одна из новых улиц в каждом населенном пункте России должна носить название "Улица защитников Родины". С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию ""Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас вместе с коллегами разрабатывается такая инициатива. Политик добавил, что страна помнит героев времен войны с французским императором Наполеоном, но и сейчас появляются свои герои, которыми становятся участники специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению Григорьева, стране сегодня особенно нужно объединяющее всех название, которое будет звучать в каждом регионе, которое коснется всех времен и всех защитников. Сейчас практически во всех городах есть улица Ленина, а во многих населенных пунктах есть улицы, названные в честь героев Отечества.

Я считаю, что в каждом регионе России, в каждом населенном пункте, где появляются новые улицы, одна из них должна получить такое имя. Чтобы человек шел по ней и задумался: мирная жизнь часто не дается просто так, за нее борются настоящие герои. Юрий Гри горьев, депутат ГД РФ

